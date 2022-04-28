"أيتام جدة" توزّع 4590 وجبة للأسر وتكرم المتطوعين برحلة للمدينة المنورة

وزّعت جمعية رعاية الأيتام بجدة خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 4590 وجبة إفطار معدة مسبقًا، وفق أعلى معايير الجودة، حيث أُعدّت من مصنع متخصص وحاصل على شهادة الآيزو؛ بهدف رفع مستوى الخدمات التي تقدم للأيتام.
وتفصيلًا، شارك 60 متطوعًا في توزيع وتوصيل 4590 وجبة إلى 379 أسرة طيلة شهر رمضان المبارك، كما قدّمت الجمعية 286 جهاز مايكرويف للأسر للاستفادة منه في إعداد الوجبات.
وبهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن الجمعية أقامت رحلة استمرت لثلاثة أيام في ربوع طيبة الطيبة، تقديرًا لجهود المتطوعين في هذا المشروع وتكريمًا من الجمعية للمتطوعين الذي سطروا أروع صور العطاء بتفانيهم في توصيل وجبات الإفطار التي تبنتها الجمعية؛ لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم في الشهر الكريم.
وأكد "ناقرو" أن الجمعية تسعى دائمًا إلى تعزيز دور المتطوعين في المجتمع، وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
يُذكر أن الرحلة نُفّذت بالتعاون مع مركز سواعد الاجتماعي، وشارك فيها 22 متطوعًا، ولاقت استحسان المتطوعين المشاركين.