"أيتام جدة" توزّع 4590 وجبة للأسر وتكرم المتطوعين برحلة للمدينة المنورة

وبهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو أن الجمعية أقامت رحلة استمرت لثلاثة أيام في ربوع طيبة الطيبة، تقديرًا لجهود المتطوعين في هذا المشروع وتكريمًا من الجمعية للمتطوعين الذي سطروا أروع صور العطاء بتفانيهم في توصيل وجبات الإفطار التي تبنتها الجمعية؛ لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم في الشهر الكريم.