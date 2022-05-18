إبداع 2022.. "صحة نجران" تدعم الطلاب الموهوبين المشاركين في مسابقة الأولمبياد الوطني

ضمن برنامج الشراكة المبرم مع تعليم منطقة نجران، احتفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الأربعاء، بفريق إبداع نجران 2022 المشارك في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، بحضور مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، ومدير عام تعليم منطقة نجران فهد عقالا.
وفي البداية، رحب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، بالحضور مشيدًا بتميز الطلاب والطالبات الموهوبين ومشاركتهم المثمرة في المسابقات العلمية، لافتًا إلى الدور الفعال من إدارة التعليم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين في مختلف التخصصات وتجسيدها في خدمة الدين والوطن.
وقال بني هميم، إنه انطلاقًا من المسئولية المجتمعية ستقدم صحة نجران من خلال مركز الإبداع عضوية للموهبين يتم من خلالها تشجيع ودعم الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة وتعزيز الابتكار والإبداع في المنطقة، إضافة إلى تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة وكيفية استغلالها.
بدوره، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران شكره وتقديره للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على هذه البادرة غير المستغربة التي تدعم وتحفز وتشجع أبنائنا الطلاب الموهوبين مؤكداً على الشراكة المميزة بين تعليم وصحة المنطقة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران بأهمية التكامل بين القطاعات المختلفة بالمنطقة تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة رؤية الوطن 2030.
وفي الختام، قدّم "بني هميم" درعًا تذكارية لمدير عام التعليم وكرم أيضًا الطلاب الموهوبين وقدّم لهم بطاقات العضوية في مركز الإبداع.