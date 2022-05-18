إبداع 2022.. "صحة نجران" تدعم الطلاب الموهوبين المشاركين في مسابقة الأولمبياد الوطني

وفي البداية، رحب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، بالحضور مشيدًا بتميز الطلاب والطالبات الموهوبين ومشاركتهم المثمرة في المسابقات العلمية، لافتًا إلى الدور الفعال من إدارة التعليم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين في مختلف التخصصات وتجسيدها في خدمة الدين والوطن.