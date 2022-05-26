"إبراهيم عسيري" يُكرم الطواقم التمريضية بمستشفى المجاردة والمراكز الصحية بالمحافظة

كرّم مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى المجاردة العام إبراهيم محمد عسيري، الطواقم التمريضية بالمستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، بحضور محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي، ورئيس قسم التمريض بصحة عسير مسفر اليامي، ومدير مكتب التعليم بمحافظة المجاردة الدكتور أحمد عوض الشهري.
وزفّ مسفر اليامي بشرى سارّة لطواقم التمريض باعتماد درجة وظيفية لمن أتم برنامج الرعاية الحرجة من الدفعة الأولى بالوزارة.
وشاركت طالبات من المدرسة الابتدائية الأولى للبنات بالاحتفال بما يعكس النظرة المجتمعية والأهلية الإيجابية لمهنة التمريض، وأنها ركيزة وحجر الزاوية في العمل الطبي الإنساني.
وتضمن الحفل تكريم الممرضة سامية البارقي التي أجرت شخصيًّا 70% من مجموع جرعات لقاح كورونا في مركز لقاحات محافظة المجاردة كنسبة عالية في التضحية والبذل الكبير.
كما شمل الاحتفال تكريم مديرة التمريض مريم القرني، التي قال عنها رئيس تمريض صحة عسير: "مريم القرني إحدى أميز مديرات التمريض في صحة عسير، تعمل بروح الفريق الواحد، هي وفريق عملها يعملون بإخلاص واجتهاد وعلم وتخطّ للصعاب، ومعهم المشرف على المستشفى إبراهيم العسيري، رجل يعمل بإخلاص ويقدّر ويعلم بأهمية دور التمريض".
كما كُرّمت الممرضة السعودية نورة أحمد خيري، التي أمضت 39 عامًا، والممرضتان الفلبينيتان ميرلين سيبال، وتيتي بلدوفوس، اللتان أمضتا 35 عامًا في مجال التمريض.
وقال رئيس قسم التمريض بصحة عسير مسفر اليامي، لـ"سبق": "تشرفت بمعرفتكم ولقياكم.. وزيارتي وفريق العمل لمستشفى وقطاع المجاردة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذا واجب علينا وأبسط ما نقدمه لأبطال الصحة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل محاربة وباء كورونا وما زالوا ملتزمين بتقديم أفضل الرعاية الصحية وفقًا لسياسات وزارة الصحة".
وحول تقدم مستوى الرعاية التمريضية للرعاية الحرجة في صحة عسير من المركز 13 إلى المركز الأول خلال عام واحد على مستوى الوزارة؛ قال "اليامي": "خلال عام واحد تم تكوين فريق عمل من مديري التمريض ومنسقي التعليم بالمستشفيات المعنية بتطبيق برنامج الرعاية الحرجة، وتمت إعادة جميع من هم خارج أقسام الرعاية الحرجة إليها، ومن ثم بدأ التدريب والمتابعة بشكل يومي ووضع مؤشرات تعكس ذلك خلال أربعة أشهر، وبفضل دعم المدير العام قفزنا إلى المركز الأول وما زلنا كذلك".
وردًّا على سؤال "سبق" بشأن حلول نقص الكوادر التمريضية في قطاع المجاردة: أوضح رئيس قسم التمريض بصحة عسير: "تم تفعيل مشروع الاستثمار الأمثل في التمريض بإعادة التمريض لممارسة تخصصه، واعتماد برنامج دبلوم تمريض الطوارئ ودبلوم تمريض العناية المركزة كبار، لاستقطاب التمريض وصقل مهارات التمريض الحالي، والدعم خلال عامي 1442 و1443هـ، ولا يزال الدعم مستمرًّا".