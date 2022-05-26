"إبراهيم عسيري" يُكرم الطواقم التمريضية بمستشفى المجاردة والمراكز الصحية بالمحافظة

وحول تقدم مستوى الرعاية التمريضية للرعاية الحرجة في صحة عسير من المركز 13 إلى المركز الأول خلال عام واحد على مستوى الوزارة؛ قال "اليامي": "خلال عام واحد تم تكوين فريق عمل من مديري التمريض ومنسقي التعليم بالمستشفيات المعنية بتطبيق برنامج الرعاية الحرجة، وتمت إعادة جميع من هم خارج أقسام الرعاية الحرجة إليها، ومن ثم بدأ التدريب والمتابعة بشكل يومي ووضع مؤشرات تعكس ذلك خلال أربعة أشهر، وبفضل دعم المدير العام قفزنا إلى المركز الأول وما زلنا كذلك".