"إبصار" تحتفي بعيد الفطر بحضور أبنائها من ذوي الإعاقة البصرية في جدة

وكشفت "الحنيطي" أن الجمعية تسير نحو الرفع من مستوى خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة ومواكبة الرؤية 2030 من خلال الرقي بدورها الفعّال والتنموي وفتح باب الشراكات مع قطاعات المجتمع كافة سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات فحوص ضعف البصر والتدخل المبكر وتدريب برايل وأنشطتها الأخرى بلغ 3779 مستفيدًا خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد البرامج المقدمة خلال الفترة ذاتها 178 برنامجًا.