"إبصار" تحتفي بعيد الفطر بحضور أبنائها من ذوي الإعاقة البصرية في جدة

احتفت جمعية إبصار الخيرية مع أبنائها ذوي الإعاقة البصرية بعيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع جمعية طفولة آمنة، وأقيم حفل المعايدة بمقر جمعية إبصار بجدة، حيث تضمنت الفعاليات الأنشطة والأركان الترفيهية والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى مسابقات البحث عن الكنز داخل الرمل وصنع الأساور والتعرف على الأشياء الملموسة والشخصيات الكرتونية.
ورحبت أمل بنت حمدان الحنيطي المدير التنفيذي لجمعية إبصار الخيرية بحضور حفل المعايدة من الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم، منوهة بالتعاون المثمر والهادف مع جمعية طفولة آمنة الذي أسهم في نجاح الفعاليات، كما قدمت شكرها لفريق العمل من المتطوعين والمتطوعات وزميلاتها بالجمعية.
وكشفت "الحنيطي" أن الجمعية تسير نحو الرفع من مستوى خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة ومواكبة الرؤية 2030 من خلال الرقي بدورها الفعّال والتنموي وفتح باب الشراكات مع قطاعات المجتمع كافة سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات فحوص ضعف البصر والتدخل المبكر وتدريب برايل وأنشطتها الأخرى بلغ 3779 مستفيدًا خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد البرامج المقدمة خلال الفترة ذاتها 178 برنامجًا.