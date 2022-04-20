"إحسان جدة" تنظم إفطارها الرمضاني بحضور 40 سيدة من ساكنات الأربطة

نظمت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية، مساء أمس الأربعاء حفل الإفطار السنوي الرمضاني لساكنات الأربطة وكبار السن بمقر مركز حي النهضة بجمعية مراكز الأحياء في جدة بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد القادر تنكل ونائبة الرئيس الدكتورة نسرين جستنية وأعضاء المجلس، وقد حضر الحفل عدد (٤٠) سيدة من ساكنات الأربطة، ونخبة من رجال الأعمال.
وجرى على هامش حفل الإفطار الرمضاني مناقشة عددٍ من الاتفاقيات مع القطاع الخاص وغير الربحي التي تهدف إلى التشاركية في تطوير خدمات الجمعية، وتحقيق الفائدة الأعلى في العمل الخيري والإنساني.
فيما نوه "عبدالقادر" بما تشهده المملكة من نمو وتطور مذهل في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وقد اختتم "حفل إفطار الإحسان...لأغلى إنسان" بتكريم لبعض من الرعاة وشركاء النجاح وإقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات وتوزيع الهدايا التي رسمت الابتسامة وأدخلت البهجة على نفوس ساكنات الأربطة.