"إحسان جدة" تنظم إفطارها الرمضاني بحضور 40 سيدة من ساكنات الأربطة

وجرى على هامش حفل الإفطار الرمضاني مناقشة عددٍ من الاتفاقيات مع القطاع الخاص وغير الربحي التي تهدف إلى التشاركية في تطوير خدمات الجمعية، وتحقيق الفائدة الأعلى في العمل الخيري والإنساني.

فيما نوه "عبدالقادر" بما تشهده المملكة من نمو وتطور مذهل في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.