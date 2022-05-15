"إحصاء الشرقية" ينهي تدريب 800 باحثة للمشاركة في تعداد 2022

يشار إلى أن تعداد السعودية 2022 يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، حيث تم تصميمه ليقدم معلومات إحصائية وكاملة عن جميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، وتشمل مخرجات التعداد الإحصائية بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة مستوى دخل ومعيشة المستهدفين وحالتهم التعليمية، فضلاً عن إتاحة البيانات لراسمي السياسات؛ من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية والمستقبلية، ومساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات على أساس معلومات تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.