إدارة التعليم بالقريات تزور ثانوية "القاسم بن سلام" بالرياض للوقوف على التجارب التربوية

ضمن برنامج تبادل الزيارات، قام وفد من إدارة التعليم بالقريات بزيارة لثانوية القاسم بن سلام بالرياض للوقوف على الخبرات، والاستفادة من التجارب التربوية بين الإدارات، والاطلاع على تجهيزات المدرسة ومرافقها، ومن أجل التعاون والتكامل بين الإدارات وتطوير الأداء الذي يسهم في التحسين المستمر للمنجزات بالميدان التعليمي.