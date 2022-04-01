إدارة التعليم بالقريات تزور ثانوية "القاسم بن سلام" بالرياض للوقوف على التجارب التربوية

ضمن برنامج تبادل الزيارات، قام وفد من إدارة التعليم بالقريات بزيارة لثانوية القاسم بن سلام بالرياض للوقوف على الخبرات، والاستفادة من التجارب التربوية بين الإدارات، والاطلاع على تجهيزات المدرسة ومرافقها، ومن أجل التعاون والتكامل بين الإدارات وتطوير الأداء الذي يسهم في التحسين المستمر للمنجزات بالميدان التعليمي.
وأعرب الوفد المرافق في ختام الزيارة عن شكره لإدارة تعليم منطقة الرياض على حسن الاستقبال، وتعاونهم فيما يخدم الميدان التعليمي، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمدرسة التي نتج عنها تحقَّق الأهداف المرجوة، وتقديم برامج معدة بجودة عالية.
وقد كان برفقتهم مساعد مدير الإدارة المدرسية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن محمد الصفيان، كما شكر الوفد مدير ثانوية القاسم بن سلام عبدالرحمن بن سعد المنيع، على حسن الاستقبال والضيافة والحرص على تهيئة الأجواء الملائمة كافة في بيئة تربوية وتعليمية مناسبة.