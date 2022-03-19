إدارة تعليم القويعية تعلن جاهزية بدء الفصل الدراسي الثالث

أنهت إدارة التعليم بمحافظة القويعية، استعدادها لبداية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.
وقال مدير التعليم المكلف، صالح الزهراني، إن الإدارة أوصلت جميع المقررات الدراسية والمقاعد وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث المدرسي للمدارس، حسب ما تتطلبه العودة الجماعية لكل مدرسة.
وأضاف: كما أتمت إيصال الأدوات الاحترازية والتأكيد على أهمية تطبيق دليل وقاية المحدث، بما يحقق ويضمن -بإذن الله- سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري.
وتابع قائلاً: "جميع المدارس استعدت لاستقبال طلابها وطالباتها بكامل طاقتها الاستيعابية، وبجداول ثابتة لكامل المدرسة بعد الاستغناء عن النماذج التشغيلية مع عودة الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية.
كما قدم "الزهراني"، شكره لوزير التعليم ونائبه على المتابعة الحثيثة لجميع إدارات التعليم لتمكينها من العودة الحضورية الكاملة بكل يسر وسهولة، وبما يحقق ويوازي الدعم السخي للقطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.