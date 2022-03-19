إدارة تعليم القويعية تعلن جاهزية بدء الفصل الدراسي الثالث

كما قدم "الزهراني"، شكره لوزير التعليم ونائبه على المتابعة الحثيثة لجميع إدارات التعليم لتمكينها من العودة الحضورية الكاملة بكل يسر وسهولة، وبما يحقق ويوازي الدعم السخي للقطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.