"إرادة ‫التوحد" بنجران تستعرض جدول الأعمال وخطة الجمعية للعام 2022

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال ومناقشة واعتماد خطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م وبرامجها وأنشطتها وموازنتها التقديرية، حيث قامت رئيس مجلس الإدارة غالية السويدي باستعراض جدول الأعمال والاطلاع ومناقشة القوائم المالية الربعية لهذا العام والموازنة التقديرية لبرامج هذا العام.