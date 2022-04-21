"إرادة ‫التوحد" بنجران تستعرض جدول الأعمال وخطة الجمعية للعام 2022

عقدت جمعية إرادة التوحد بـمنطقة نجران الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية يوم أمس الأربعاء الموافق ١٩-٩-١٤٤٣هـ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال ومناقشة واعتماد خطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م وبرامجها وأنشطتها وموازنتها التقديرية، حيث قامت رئيس مجلس الإدارة غالية السويدي باستعراض جدول الأعمال والاطلاع ومناقشة القوائم المالية الربعية لهذا العام والموازنة التقديرية لبرامج هذا العام.
بعد ذلك شاهد الجميع عرض المركز الإعلامي للجمعية قدمه منصور سمران تناول التقرير الختامي لعام ٢٠٢١ وتم فيه الاطلاع على تفاصيل العمل والجهود المبذولة في الجمعية والبرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية الفنية والرياضية والترفيهية. وتوفير أحدث الخدمات التقنية والفنية والتطوير المهني.
اختتم اللقاء بجلسة حوارية تم مناقشة العمل وسبل التطوير الممكنة والبحث عن موارد استدامة مالية وموارد دخل للجمعية لتقديم كل ما يمكن تقديمه لذوي اضطراب التوحد وأسرهم بالتأهيل والتدريب والبرامج المساعدة لهم.