"إرادة الرياض" يحتفي بأبطال التمريض في يومهم العالمي

احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، بفعاليات اليوم العالمي للتمريض 2022، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "طواقم التمريض صوت للقيادة: الاستثمار في التمريض واحترام الحقوق لتأمين الصحة العالمية"، كما دشن مشروع التحول التقني في التمريض.
وتَحدّث راعي الحفل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخثلان، عن دور التمريض الحيوي في المنشآت الصحية والجهود التي يبذلونها في خدمة المرضى؛ مؤكدًا أنه دور محوري يتضح خلال فترات العمل الطويلة.
من جهته ذكر مدير عام شؤون التمريض بوزارة الصحة الدكتور محمد بن غرم الله الغامدي، أن الاحتفال بهذا اليوم هو تأكيد للدور الذي يقوم به كادر التمريض في القطاع الصحي، وتقدير لجهودهم في رعاية المرضى، وأن هذا التخصص يحظى باهتمام ودعم حكومتنا الرشيدة.
بدوره قال المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني: "إن مهنة التمريض من منطلق أهميتها، مرّت بمراحل تطويرية متتالية، في الممارسات السريرية والمجالات الأكاديمية، كما شهدت تسارعًا في إعداد المسارات والبرامج المهنية التخصصية التي سيكون لها أثر إيجابي في المنظومة الصحية، وما تضمين مهنة التمريض وجعلها من أهم أهداف واستراتيجيات رؤية 2030 في القطاع الصحي؛ إلا دليل واضح على تلك الأهمية والرعاية".
وأضاف القحطاني: "يعمل في المجمع 693 ممرضًا وممرضة على قدر عالٍ من الكفاءة والمهارة، لديهم الطموح وشغف التطوير والتحسين في العمل، وحسن الأداء في الخدمة التي تقدم للمستفيدين، بمهنية وتوافق لأدائهم مع الأدلة والبراهين العلمية، التي يرافقها الحس الإنساني العالي لديهم، والذي ينعكس على المريض النفسي ومريض الإدمان وأسرته والمجتمع".
وأكد أن مجمع إرادة بالرياض، يفتخر بأبطال التمريض الذين يمثلون عصب العملية العلاجية في أي منشأة؛ مثمنًا لهم جهودهم وتضحياتهم الكبيرة التي يبذلونها في خدمة المرضى.
وخلال الحفل تم عرض عمل فني ومسرحية قصيرة عن هموم التمريض، ودشن الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان، مشروع التمريض الجديد المتمثل في التحول الإلكتروني الذي يسعى إلى تحول توثيق جميع الإجراءات التمريضية إلى النظام الإلكتروني والربط في عمل موحد؛ بهدف توفير الوقت والجهد.
وافتتح الدكتور "الخثلان" المعرض المصاحب الذي شاركت فيه العديد من الجهات المعنية بالتمريض، واستمع خلال تجوله برفقة ضيوف المجمع إلى شرح عن الجهود التي تبذلها هذه الجهات في خدمة المريض وتطوير مهنة التمريض.
وحضر الاحتفال مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، البروفيسور نايف بن محمد الصبحي، وعميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتورة مي بنت محمد الراشد، وعدد من القيادات والمسؤولين ومنسوبي التمريض في مجمع إرادة بالرياض.