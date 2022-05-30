"إرادة الرياض" يحتفي بأبطال التمريض في يومهم العالمي

بدوره قال المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني: "إن مهنة التمريض من منطلق أهميتها، مرّت بمراحل تطويرية متتالية، في الممارسات السريرية والمجالات الأكاديمية، كما شهدت تسارعًا في إعداد المسارات والبرامج المهنية التخصصية التي سيكون لها أثر إيجابي في المنظومة الصحية، وما تضمين مهنة التمريض وجعلها من أهم أهداف واستراتيجيات رؤية 2030 في القطاع الصحي؛ إلا دليل واضح على تلك الأهمية والرعاية".