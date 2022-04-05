"إرادة الرياض" يعلن تمديد أوقات العمل خلال رمضان

وأضاف أن المجمع مدّد مواعيد عمل العيادات الخارجية؛ حيث ستكون من الأحد إلى الخميس على فترتين (صباحية ومسائية)؛ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، والثانية من الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية عشرة صباحًا، وسيكون عمل الصيدلية متوافقًا مع هذا التوقيت؛ فيما ستكون إعادة صرف الدواء في الفترة الصباحية؛ موضحًا أن استقبال المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ مفتوح على مدى 24 ساعة.