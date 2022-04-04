"إرادة الطائف" يختتم مبادرة "الإحساس بالآخر" بمدارس البنين بالمحافظة

نفّذ مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف -ممثلةً في قسم الخدمة الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي- مبادرة بعنوان "الإحساس بالآخر" في بعض مدارس الطائف للبنين، بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بتعليم الطائف.
وأوضح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمجمع الأخصائي أحمد النفيعي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التحول في نظرة الطلاب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التعاون معهم، وكذلك تقديم الدعم النفسي لهذه الفئة.
وقال "النفيعي" إنه تم استهداف خمس مدارس لجميع المراحل، وسيتم التنسيق لعملها في باقي المدارس على مراحل متعددة، وكذلك عمل مبادرات اجتماعية أخرى.
جدير بالذكر أن المجمع عَمِلَ وسيعمل على عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أو الخاصة لنشر الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي وتستهدف جميع فئات المجتمع.