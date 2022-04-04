"إرادة الطائف" يختتم مبادرة "الإحساس بالآخر" بمدارس البنين بالمحافظة

جدير بالذكر أن المجمع عَمِلَ وسيعمل على عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أو الخاصة لنشر الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي وتستهدف جميع فئات المجتمع.