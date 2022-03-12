"إرادة" تختتم الفصل الدراسي الثاني بـ19 ألف جلسة تأهيلية

وأشار "الحربي" إلى أن العام الدراسي الحالي يمتلئ بالتحديات والنجاحات المحاطة بالعزيمة والإصرار والأهداف السامية لبناء المجتمع برؤية طموحة. ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين؛ حيث تواصل جمعية إرادة تميزها التأهيلي والاجتماعي والمؤسسي، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم شركائنا الذين ساهموا في صناعة الأثر.