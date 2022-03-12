"إرادة" تختتم الفصل الدراسي الثاني بـ19 ألف جلسة تأهيلية

اختتمت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية "إرادة"، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ، بتحقيق أكثر من 19 ألف جلسة تأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة في مراكزها التأهيلية وفق الخطط الشاملة.
بلغ عدد المستفيدين خلال الفصل الدراسي الثاني 330 مستفيدًا من ذوي متلازمة "داون" واضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية الأخرى؛ حيث تلقوا منظومة من الخدمات التأهيلية والتربوية في ثلاثة مراكز متخصصة.
وتواصل الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية، جهودها في تهيئة بيئة تأهيلية وتعليمية آمنة وصحية وتوفر جميع المتطلبات لتحقيق ذلك.
وكانت الجمعية قد اعتمدت خطتها التشغيلية للعام الدراسي والتأهيلي الحالي بالاعتماد على إمكاناتها وكفاءتها في المضي باستئناف العملية التأهيلية والتعليمية بعد جائحة كورونا عبر ما تراكم لها من خبرات وما تمتلكه من مرافق متكاملة تستطيع من خلالها تقديم الأداء الأمثل للمستفيدين من ذوي الإعاقة.
وبدوره هنأ مدير عام جمعية "إرادة" عبداللطيف الحربي، جميع الشركاء من أولياء أمور المستفيدين والداعمين بنجاح أعمال الفصل الدراسي الثاني، وما تحقق خلاله من إنجازات على صعيد تأهيل وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة.
وأشار "الحربي" إلى أن العام الدراسي الحالي يمتلئ بالتحديات والنجاحات المحاطة بالعزيمة والإصرار والأهداف السامية لبناء المجتمع برؤية طموحة. ويحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين؛ حيث تواصل جمعية إرادة تميزها التأهيلي والاجتماعي والمؤسسي، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم شركائنا الذين ساهموا في صناعة الأثر.