إزالة٣٢٠ مركبة تالفة وهيكلًا خربًا من أحياء الطائف

وأوضحت الأمانة أنها أزالت مجددًا أكثر من ٣٢٠ سيارة وهيكلًا خربًا، ضمن خطط إزالة التشوهات البصرية، وكانت الفرق الميدانية قد رصدت الهياكل الخربة وأنذرت مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة تجنباً للإزالة من قبل فرق الأمانة، وتم بعد انتهاء المهلة إزالة المركبات التي لم يتجاوب مالكوها.