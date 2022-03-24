إزالة 1200 لوحة وملصق إعلاني عشوائي لمعالجة التشوه البصري بالطائف

نفذت أمانة الطائف حملة ميدانية لتحسين المشهد الحضري بإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية.
وتفصيلاً، شملت الحملة العديد من المواقع ومنها شارع الخمسين وشارع شهار وشوارع أخرى، كما شارك المتطوعون والمتطوعات من أبناء الطائف في إزالة الملصقات تعزيزاً لمفهوم المشاركة المجتمعية.
وأزالت فرق العمل أكثر من 1200 لوحة إعلانية ودعائية وملصق مخالف من أعمدة الإنارة والأرصفة الجانبية والوسطية ومن على الجدران ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء، والتي تحتوي على إعلانات عشوائية بعضها يحمل معلومات مضللة أو مخالفة للتعليمات والأنظمة، وتسببت هذه اللوحات في تشويه المظهر العام.
وأوضحت الأمانة أن تنفيذ برامج تحسين المشهد الحضري تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتعزيز الثقافة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، والعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
وأشارت الأمانة إلى توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بتسريع وتيرة العمل بمشاريع التحسين والقضاء على أشكال تشويه المظهر العام، وتعزيز الحملات التوعوية لضمان مشاركة مجتمعية فعالة في هذه المبادرة.