إزالة 1200 لوحة وملصق إعلاني عشوائي لمعالجة التشوه البصري بالطائف

وأزالت فرق العمل أكثر من 1200 لوحة إعلانية ودعائية وملصق مخالف من أعمدة الإنارة والأرصفة الجانبية والوسطية ومن على الجدران ومرافق الخدمات وعدادات الكهرباء والماء، والتي تحتوي على إعلانات عشوائية بعضها يحمل معلومات مضللة أو مخالفة للتعليمات والأنظمة، وتسببت هذه اللوحات في تشويه المظهر العام.