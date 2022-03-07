"إسعاد" تطلق خدمة الاستشارات النفسية للأرامل والمطلقات بالشرقية

وأكد "السعيد " أن الجمعية تتابع حالة الأرامل والمطلقات المستفيدات من الاستشارات النفسية حتى تتأكد من حل مشكلتها النفسية ولا ينتهي دور الجمعية عند تقديم الاستشارة فقط أو تقديم دورة تدريبية بل يمتد إلى حل مشكلة من خلال الاستشارة أو امتلاك مهارة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين في العديد من المجالات قائلاً إنه حتى عام 2021 هناك 159 مستفيدة استفادت من البرامج القانونية بينما استفادت 919 مستفيدة من البرامج التنموية و 53 مستفيدة استفادت من البرامج النفسية و 1326 مستفيداً استفادت من البرامج الإغاثية والطارئة.