"إسعاد" تطلق خدمة الاستشارات النفسية للأرامل والمطلقات بالشرقية

أطلقت جمعية "إسعاد" لرعاية الأرامل والمطلقات بالمنطقة الشرقية استشارات نفسية للأرامل والمطلقات المستفيدات من خدمات الجمعية بالمنطقة الشرقية وذلك بالشراكة مع تطبيق استنارة للاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية .
وقال ماهر السعيد المدير التنفيذي للجمعية إن الشراكة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحسين القدرات التربوية لمستفيدات الجمعية والعمل على تحسين جودة الحياة لهن من خلال تحقيق الاستقرار النفسي .
وأوضح "السعيد " أن هذا النوع من الاستقرار هو الأشد حاجة للأرملة والمطلقة ويقع في دائرة اهتمام الجمعية ضمن خطتها الإستراتيجية وبرامجها وأنشطتها .
وأكد "السعيد " أن الجمعية تتابع حالة الأرامل والمطلقات المستفيدات من الاستشارات النفسية حتى تتأكد من حل مشكلتها النفسية ولا ينتهي دور الجمعية عند تقديم الاستشارة فقط أو تقديم دورة تدريبية بل يمتد إلى حل مشكلة من خلال الاستشارة أو امتلاك مهارة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين في العديد من المجالات قائلاً إنه حتى عام 2021 هناك 159 مستفيدة استفادت من البرامج القانونية بينما استفادت 919 مستفيدة من البرامج التنموية و 53 مستفيدة استفادت من البرامج النفسية و 1326 مستفيداً استفادت من البرامج الإغاثية والطارئة.
وشدد " السعيد "أن فئة الأرامل والمطلقات من أشد الفئات حاجة لدعم المجتمع داعياً أفراد المجتمع للتبرع لهذه الفئة ودعم برامجهم عبر التحويل للحساب الرسمي للجمعية في مصرف الراجحيSA5480000503608010616169 .
يذكر أن جمعية إسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات تأسست عام 1440 كأول جمعية خيرية في المنطقة الشرقية تسعى لرعاية وتأهيل الأرامل والمطلقات وتوفير الدعم لهن عبر برامج إغاثية وتنموية وقانونية ونفسية ليكن عناصر فاعلة في المجتمع يسهم في تحقيق رؤية المملكة التنموية في التحول بالأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية ومن طلب الدعم المباشر إلى التأهيل والإنتاج والعمل.