"إسلامية نجران" تنظم مشروع إفطار صائم بجوامع ومساجد المنطقة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، تنظيم مشروع إفطار صائم بجوامع ومساجد المنطقة، يصاحبه برامج دعوية، تتضمن دروسًا وكلمات عن فضل رمضان وتعليم العقيدة الصحيحة بعدة لغات مختلفة، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة، والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة.
واضاف الدكتور العصيمي أن ذلك يأتي وفق التعليمات والضوابط لمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة الفني، التي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان لعام 1443هـ.