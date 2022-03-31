"إسلامية نجران" تنظم مشروع إفطار صائم بجوامع ومساجد المنطقة

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا المشروع يهدف إلى القيام بواجب الدعوة، والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة.