"إسناد" تدشن عدداً من المشاريع والبرامج لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة

دشنت جمعية "إسناد"، عدداً من المشاريع والبرامج لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة، وذلك برعاية محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مشرف فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد النهدي، ومدير تعليم شرورة، الدكتور فائز الأسمري، ورئيس بلدية شرورة، محمد آل فهاد، ورئيس بلدية الوديعة وليد لسلوم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.