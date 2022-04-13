"إسناد" تدشن عدداً من المشاريع والبرامج لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة

دشنت جمعية "إسناد"، عدداً من المشاريع والبرامج لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة، وذلك برعاية محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مشرف فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد النهدي، ومدير تعليم شرورة، الدكتور فائز الأسمري، ورئيس بلدية شرورة، محمد آل فهاد، ورئيس بلدية الوديعة وليد لسلوم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "إسناد" عامر بن مبارك النهدي، أن الجمعية دشنت عدداً من المشاريع والبرامج المتخصصة لمستفيديها ذوي الإعاقة؛ وذلك تلبية للاحتياج وتحقيقاً لرسالة وأهداف "إسناد" مع شركائها في القطاع الحكومي والقطاع الخيري والخاص.
وأضاف "النهدي" أن من بين المشاريع والبرامج مشروع الرعاية الاجتماعية برعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، ومنصة إحسان، ومشروع توفير الأجهزة الطبية برعاية وزارة الموارد البشرية ومنصة إحسان، ومشروع تفريج كربة برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران، مؤكداً على دور ذوي الإعاقة وقدراتهم العلمية والاجتماعية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف رئيس مجلس إدارة "إسناد" أنه تم إطلاق حملة "معاً.. لمساندة أطفال التوحد" وتدشين المتجر الإلكتروني.
و تقدم "النهدي" بالشكر للقطاعات الحكومية التي تشارك جمعية إسناد في المضي قدماَ لتحقيق رؤيتها الطموحة في رعاية ذوي الإعاقة، والتي كان لها شراكة مميزة في تفعيل اليوم العالمي للتوحد لعام 2022، وهي إدارة تعليم شرورة، وبلدية شرورة، وبلدية الوديعة.
وسعياَ لتمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعّالة كرمت جمعية "إسناد" سالم علي الصيعري من ذوي الإعاقة الحركية، الحائز على المركز الأول في مباراة الرماية ضمن برنامج فخر لتأهيل وتدريب وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لـذوي الإعاقة، والذي مثَّل الوطن في هذا المحفل الدولي خير تمثيل .
وأعرب "النهدي" عن شكر وتقدير منسوبي إسناد لمحافظ شرورة؛ على جهوده مع ذوي الإعاقة من خلال الدور الفعّال تجاه أعمال "إسناد" .