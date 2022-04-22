إشارات وتقاطعات.. شاهد "مشاعل الخير" توزّع وجبات "إفطار صائم" بالشرقية

وزّعت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، "وجبات إفطار الصائمين" خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، لدى الإشارات والتقاطعات وللأسر المحتاجة بالمنطقة الشرقية؛ بمشاركة نحو 70 متطوعاً ومتطوعة، عبر فريق Volunteer mashael alkair التطوعي؛ حيث يتم إعداد الوجبات من قِبل منسوبات الجمعية، بمقرها بالدمام، وتوزيعها قبل ساعة الإفطار.
وقالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا، إنه انطلاقاً من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً"، وبتوجيه من الأميرة جواهر بنت نايف رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بتقديم وجبات إفطار الصائمين، كان تفطير الصائم من المشاريع الأكثر حاجة ومن أعظم قربة في شهر رمضان المبارك؛ حيث تقوم الجمعية بإعداد وجبات الإفطار في مقر الجمعية وتقديمها للصائمين لدى الإشارات المرورية والتقاطعات وللأسر المحتاجة ، بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.
وشكرت "اليحيا"؛ جميع مَن أسهم في إعداد وتوزيع وجبات الإفطار من منسوبات المركز ومن المتطوعين والمتطوعات، وأشارت إلى أن رحلة التغيير تبدأ بمفرد متطوع دعماً لتعزيز مفاهيم الإنسانية في العالم، داعية الله تعالى أن يتقبّل منهم ومن عموم المسلمين، ويرزقهم المثوبة والأجر.
من جانبٍ آخر، أقامت الجمعية بمقرها بالدمام، أمس حفل تكريم لكل مَن أسهم في إنجاح حملة إفطار صائم من المتطوعين والمتطوعات؛ بمشاركة من الفنان إبراهيم الحجاج؛ وسامر زهر الدين؛ ويوسف الحجاج؛ تعبيراً عن تقدير الجمعية للجهود الحثيثة والعطاء، التي بذلها الفريق التطوعي.