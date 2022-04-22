إشارات وتقاطعات.. شاهد "مشاعل الخير" توزّع وجبات "إفطار صائم" بالشرقية

وقالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا، إنه انطلاقاً من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً"، وبتوجيه من الأميرة جواهر بنت نايف رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بتقديم وجبات إفطار الصائمين، كان تفطير الصائم من المشاريع الأكثر حاجة ومن أعظم قربة في شهر رمضان المبارك؛ حيث تقوم الجمعية بإعداد وجبات الإفطار في مقر الجمعية وتقديمها للصائمين لدى الإشارات المرورية والتقاطعات وللأسر المحتاجة ، بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.