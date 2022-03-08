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إصابة مواطن سقطت سيارته في إحدى الحفريات بمدخل القنفذة الجنوبي

"مرور المحافظة": على السائقين عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة
إصابة مواطن سقطت سيارته في إحدى الحفريات بمدخل القنفذة الجنوبي
علي السحاري
علي السحاري

باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القنفذة صباح اليوم حادثًا لسقوط سيارة بإحدى الحفريات على الطريق الساحلي الدولي، أسفر عن إصابة مواطن في العقد الثالث من العمر بإصابات طفيفة.

ووقع الحادث في العاشرة صباحًا بعد إشارة مدخل المحافظة الجنوبي، وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى القنفذة العام.

وأهابت إدارة شعبة مرور المحافظة بسائقي السيارات لعدم الانشغال عن القيادة باستخدام الهاتف أو غيره؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعية إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المرورية الصادرة عن إدارة المرور، متمنية السلامة للجميع.

القنفذة
مستشفى القنفذة العام
مرور القنفذة
الطريق الساحلي الدولي

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