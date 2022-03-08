إصابة مواطن سقطت سيارته في إحدى الحفريات بمدخل القنفذة الجنوبي

باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القنفذة صباح اليوم حادثًا لسقوط سيارة بإحدى الحفريات على الطريق الساحلي الدولي، أسفر عن إصابة مواطن في العقد الثالث من العمر بإصابات طفيفة.
ووقع الحادث في العاشرة صباحًا بعد إشارة مدخل المحافظة الجنوبي، وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى القنفذة العام.
وأهابت إدارة شعبة مرور المحافظة بسائقي السيارات لعدم الانشغال عن القيادة باستخدام الهاتف أو غيره؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعية إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المرورية الصادرة عن إدارة المرور، متمنية السلامة للجميع.