إصابة مواطن سقطت سيارته في إحدى الحفريات بمدخل القنفذة الجنوبي

وأهابت إدارة شعبة مرور المحافظة بسائقي السيارات لعدم الانشغال عن القيادة باستخدام الهاتف أو غيره؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعية إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المرورية الصادرة عن إدارة المرور، متمنية السلامة للجميع.

