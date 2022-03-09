إطلاق "الأحوال الشخصية" تزامنًا مع اليوم العالمي جسَّد عناية السعودية وقيادتها بالمرأة وشؤونها

وقالت في تصريح خاص لـ"سبق": إطلاق نظام الأحوال الشخصية تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة جسَّد عناية السعودية وقيادتها بالمرأة وشؤونها. مؤكدة أن من أبرز مضامينه أن الزواج من سن الثامنة عشرة، والمرأة لا تُزوَّج إلا برضاها، ولا تُمنع من المناسب لها، ولو كان المانع والدها، ويعالَج عضلها مباشرة. والأم هي الأحق بحضانة أولادها، ثم أم الأم، ثم الأب. وحق الزوجة في كامل مالها، مع وجوب النفقة عليها من زوجها ولو كانت موسرة، وتحديد كيفيات الفرقة بين الزوجين الاختيارية والجبرية: الطلاق من الزوج، والخلع من الزوجة لعدم الرغبة في الزوج، والفسخ من القاضي في حالات متعددة. وللزوجة الحق في السكن بعد وفاة الزوج وقت العدة، ولها حق توثيق الطلاق والرجعة.