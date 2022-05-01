إطلاق النسخة الأولى لمزاد بطولتي المملكة للخيل المصرية والعربية " كحيلة " 25 مايو الجاري

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي المملكة للخيل المصرية والخيل العربية الأصيلة " كحيلة "عن إطلاق النسخة الأولى من مزاد كحيلة للخيل العربية الأصيلة يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢م، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولتين التي ستقام خلال الفترة من ٢٥-٢٩ من الشهر ذاته وذلك بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وصرح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المهندس وافي القحطاني بأن المملكة تتميز بالإرث الكبير في رياضة الخيل والفروسية وأن اللجنة المنظمة تسعى لإبراز هذا الموروث والحب للخيل العربية محلياً وعالمياً.

ولفت القحطاني بأن إقامة المزاد للمرة الأولى في النسخة الثانية للبطولة يأتي ضمن اهتمامات اللجنة لجعل البطولة وجهةً عالمية تحقق أهداف ملاّك الخيل العربية الأصيلة وتحقق كافة متطلباتهم.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة بأن شروط التسجيل في المزاد تتمثل في ضرورة مشاركة الخيل في نسخة البطولة للعام الجاري، وللجنة المزاد الحق في الموافقة على قبول طلب دخول المزاد أو رفضه وفق السياسات والإجراءات اللازمة.