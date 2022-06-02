إطلاق برنامج الكفالة التعليمية لـ 300 طالب وطالبة بالأفلاج

وقال المشرف الإداري لأسرية الأفلاج فراج الزبران: شرعت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج، في إطلاق البرنامج لتعليم الطلاب والطالبات العديد من المجالات التعليمية في مواد اللغة الإنجليزية والمهارات اللغوية والحاسب الآلي، والمهارات التعليمية وفق خطة عمل تشرف عليها وتنفذها كوادر تربوية ذات كفاءة عالية ومتمكنة؛ لزيادة تحصيل الطلاب العلمي في كل المراحل: الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية.