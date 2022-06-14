إطلاق بوابة القبول ومواعيد التقديم للعام المقبل بجامعة الفيصل

وأشار آل مريح إلى أنه سيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022م وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 8 محرم 1444هـ الموافق 6 أغسطس 2022م، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية "MYIAU"، وسيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًّا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.