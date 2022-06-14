إطلاق بوابة القبول ومواعيد التقديم للعام المقبل بجامعة الفيصل

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1444هـ.
وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير وتحسين منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول، والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.
وأضاف الدكتور آل مريح أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم على الجامعة الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR ؛ لمتابعة المستجدات في القبول؛ إذ تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والسليمة.
وأشار آل مريح إلى أنه سيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022م وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 8 محرم 1444هـ الموافق 6 أغسطس 2022م، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية "MYIAU"، وسيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًّا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.