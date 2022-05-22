إطلاق حملتي "اعتزاز" و"إن الله لا يصلح عمل المفسدين" في محافظة فيفاء
أطلق محافظ فيفاء، المهندس صالح بن علي القحطاني، الحملة التوعوية "اعتزاز" وحملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، عبدالله بن سلمان الفيفي.
ونوه محافظ فيفاء بدعم واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه؛ بالحملات التوعوية التي تهدف لصلاح المجتمع، مقدماً شكره وتقديره لهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة، على الجهود المبذولة لتوعية المجتمع.
وتهدف حملة "اعتزاز" إلى تعزيز الانتماء للوطن، بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة، والقيادة الحكيمة، وبمنجزات الوطن العزيز.
فيما تهدف حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" إلى بيان خطورة السحر والسحرة، ووجوب الحذر منهم، والتحذير من أعمالهم الباطلة.