إطلاق حملتي "اعتزاز" و"إن الله لا يصلح عمل المفسدين" في محافظة فيفاء

أطلق محافظ فيفاء، المهندس صالح بن علي القحطاني، الحملة التوعوية "اعتزاز" وحملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة.