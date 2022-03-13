إطلاق مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بفرص الالتحاق بالقطاع المالي

وأوضح مدير إدارة المعايير والمؤهلات المهنية بالأكاديمية المالية بدر بن عبدالله التويجري، أن إطلاق المبادرة جاء من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، بهدف رفع الوعي لدى طلاب وطالبات التخصصات المالية بالجامعات للالتحاق بسوق العمل في القطاع المالي، حيث تم التعريف بأبرز الشهادات المهنية والجدارات الوظيفية في القطاعات الفرعية من القطاع المالي التي تتمثل في قطاعات البنوك والتامين والتمويل والأوراق المالية.