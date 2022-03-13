إطلاق مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بفرص الالتحاق بالقطاع المالي

أطلقت الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030م، مبادرة لتوعية طلاب الجامعات للالتحاق بالقطاع المالي خلال سلسلة من اللقاءات لطلاب وطالبات التخصصات المالية بالجامعات.
وبدأت أولى اللقاءات لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واللقاء الثاني في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حيث دشن عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة الدكتور ناصر عقيل كدسة المبادرة بالكلية.
وأوضح مدير إدارة المعايير والمؤهلات المهنية بالأكاديمية المالية بدر بن عبدالله التويجري، أن إطلاق المبادرة جاء من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، بهدف رفع الوعي لدى طلاب وطالبات التخصصات المالية بالجامعات للالتحاق بسوق العمل في القطاع المالي، حيث تم التعريف بأبرز الشهادات المهنية والجدارات الوظيفية في القطاعات الفرعية من القطاع المالي التي تتمثل في قطاعات البنوك والتامين والتمويل والأوراق المالية.