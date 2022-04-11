إطلاق مشروع التقويم الدعوي في مساجد شرورة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال شهر رمضان عدداً من البرامج الدعوية، ضمن مشروع "التقويم الدعوي" وذلك بمحافظة شرورة، بمشاركة الدعاة الرسميين و المتعاونين بالمحافظة.
و تشمل البرامج إلقاء كلمات ومحاضرات وندوات ودروس علمية في عدد من جوامع محافظة شرورة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه البرامج في محافظة شرورة تأتي امتداداً لأعمال الفرع الدعوية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك لحث الناس على الاقتداء بالسلف الصالح، واستغلال الأوقات الفاضلة بالإكثار من الأعمال الصالحة خلال الشهر الفضيل.