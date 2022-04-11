إطلاق مشروع التقويم الدعوي في مساجد شرورة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه البرامج في محافظة شرورة تأتي امتداداً لأعمال الفرع الدعوية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك لحث الناس على الاقتداء بالسلف الصالح، واستغلال الأوقات الفاضلة بالإكثار من الأعمال الصالحة خلال الشهر الفضيل.