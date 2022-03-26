"إعلاميون" عسير تنظم غدًا الأحد لقاء "الإعلام والملكية الفكرية"

تنظم جمعية "إعلاميون" فرع منطقة عسير، بالشراكة مع غرفة أبها، بعد صلاة المغرب، غدًا الأحد، لقاءً بعنوان "الإعلام والملكية الفكرية"، بمسرح "غرفة أبها".
يأتي ذلك انطلاقًا من البرامج التي تنفذها الجمعية بالمنطقة، والتي تهدف إلى رفع الوعي والتعريف بالملكية الفكرية في المجال الإعلامي، والموجهة لجميع المهتمين والمهتمات بالمجال الإعلامي.
وسيتناول اللقاء عددًا من المحاور، أهمها: "مفهوم الملكية الفكرية وغياب الوعي"، و"انتهاكات الملكية الفكرية في الإعلام.. من المسؤول؟"، و"تضافر الجهود وحماية أصحاب الحقوق"، و"التقاضي في الملكية الفكرية.. تجارب محلية ودولية".
ويشارك في هذا اللقاء المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر بن أحمد الحكمي، من خلال الحديث عن المحاور الهامة في مجال الملكية الفكرية والإعلام، وكيف يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
يُدير اللقاءَ عضو مجلس إدارة فرع عسير، الإعلامي عبدالله آل عبيد.
وصرح عضو مجلس إدارة فرع جمعية إعلاميون بعسير، منسق اللقاء، الإعلامي حسن عسيري، بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من البرامج التي تنفذها الجمعية بالمنطقة مع الشركاء، لرفع الوعي والتعريف بالملكية الفكرية في المجال الإعلامي، لجميع المهتمين والمهتمات بالمجال الإعلامي.
وأكد "عسيري"، أهمية التوعية بحقوق الملكية، وتعزيز احترامها، وكيف يمكن استخدامها بالطرق والشكل الصحيح، ورفع شعار احترام الملكية الفكرية في الإعلام في جميع المنصات؛ داعيًا جميع الإعلاميين والإعلاميات والجهات بالمنطقة إلى الحضور والمشاركة في اللقاء.