"إعلاميون" عسير تنظم غدًا الأحد لقاء "الإعلام والملكية الفكرية"

تنظم جمعية "إعلاميون" فرع منطقة عسير، بالشراكة مع غرفة أبها، بعد صلاة المغرب، غدًا الأحد، لقاءً بعنوان "الإعلام والملكية الفكرية"، بمسرح "غرفة أبها".

يأتي ذلك انطلاقًا من البرامج التي تنفذها الجمعية بالمنطقة، والتي تهدف إلى رفع الوعي والتعريف بالملكية الفكرية في المجال الإعلامي، والموجهة لجميع المهتمين والمهتمات بالمجال الإعلامي.

وسيتناول اللقاء عددًا من المحاور، أهمها: "مفهوم الملكية الفكرية وغياب الوعي"، و"انتهاكات الملكية الفكرية في الإعلام.. من المسؤول؟"، و"تضافر الجهود وحماية أصحاب الحقوق"، و"التقاضي في الملكية الفكرية.. تجارب محلية ودولية".