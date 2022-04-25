"إعلاميون مبادرون" يقيم إفطاره السنوي ويمنح "المطلق" العضوية الشرفية

أقام ملتقى إعلاميون مبادرون مساء أمس الأحد حفل الإفطار السنوي الرمضاني لأعضائه بفندق المطلق، لترسيخ أواصر الترابط والتواصل بين أعضائه، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.
وتشرّف ملتقى إعلاميون مبادرون بمنح راعي الحفل فيصل بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة فندق المطلق "العضوية الشرفية"، نظير دعمه للملتقى وبرامجه، إذ يعد "المطلق" من الداعمين للعمل التنموي والاجتماعي وصاحب أيادٍ بيضاء مع عددٍ من الجمعيات الخيرية والتنموية والفرق التطوعية.
ويعد "المطلق" من الشخصيات التجارية والاجتماعية البارزة، فهو رئيس مجلس إدارة فندق المطلق، ورئيس الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، ورئيس جمعية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" سابقًا، ورئيس اللجنة الخليجية للسياحة سابقًا، كما يعد من الداعمين لجمعية “متلازمة داون” ودار رعاية للفتيات التابع للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، قدم الفندق قاعاته مجانًا للعديد من الجمعيات والفرق التطوعية صاحبة الرسالة المجتمعية.
وتأسس ملتقى إعلاميون مبادرون عام 2015 ويعمل تحت مظلة رسمية، حيث يضم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات من شتى وسائل الإعلام ومن ذوي الخبرات الوطنية، ويهدف إلى دعم المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي "الخيري") بما يمتلك من أدوات مهنية ووسائل نشر، ورسالته "الاستثمار الإعلامي الأمثل لكل ما من شأنه العمل على رفع كفاءة العمل الخيري، والعمل الوطني غير الربحي، وزيادة فاعليته، ورفع جودة نشاطاته ومبادراته وتوجهاته في مجال التنمية الإنسانية".
وتأتي هذه المناسبة امتدادًا للقاءات الدورية التي يحرص "إعلاميون مبادرون" على إقامتها لتعزيز العلاقة المميزة التي تجمع بين الزملاء كافة فيما يحقق رسالة وأهداف الملتقى.