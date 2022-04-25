"إعلاميون مبادرون" يقيم إفطاره السنوي ويمنح "المطلق" العضوية الشرفية

وتأسس ملتقى إعلاميون مبادرون عام 2015 ويعمل تحت مظلة رسمية، حيث يضم عددًا من الإعلاميين والإعلاميات من شتى وسائل الإعلام ومن ذوي الخبرات الوطنية، ويهدف إلى دعم المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي "الخيري") بما يمتلك من أدوات مهنية ووسائل نشر، ورسالته "الاستثمار الإعلامي الأمثل لكل ما من شأنه العمل على رفع كفاءة العمل الخيري، والعمل الوطني غير الربحي، وزيادة فاعليته، ورفع جودة نشاطاته ومبادراته وتوجهاته في مجال التنمية الإنسانية".