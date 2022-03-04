إعلاميون يحتفون بالمصوِّر الصحفي حسن إبراهيم بعد انتهاء فترة عمله بالسعودية

في بادرة تنمُّ عن الوفاء، واستبقاء الود، وتؤكد جمالية الصداقة والزمالة التي تنمو على ضفاف الإبداع والكلمة الجميلة والفكر والثقافة.. انداحت مشاعر المحبة وعواطف الزمالة النقية بين رفقاء مهنة المتاعب، وشركاء مهنة الصحافة؛ إذ احتفى عددٌ من الزملاء الإعلاميين في الرياض بالمصور الصحفي حسن إبراهيم؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله في السعودية من خلال عمله بمكتب جريدة المدينة بالرياض على مدار 28 عامًا، عاصر خلالها عددًا من الإعلاميين الذين تنقَّلوا في المؤسسات الصحفية، والعديد من الجهات الإعلامية، لكنهم لم ينسوا أخاهم الكبير "أبو اشتياق"، الذي ظل بروحه المرحة بصمة فارقة في مهمة البحث عن المتاعب.

الزميل حسن إبراهيم قال إنه يعود لبلده السودان وهو يحمل رصيدًا من المعرفة والصداقة في الوسط الإعلامي السعودي، بعد أن قضى سنوات، فيها العديد من الذكريات الجميلة في بلاط الصحافة ومهنة الإعلام عمومًا".. مقدمًا الشكر للزملاء الذين حرصوا على تقديم وداعية جميلة بجمال روحهم في حفل مصغَّر بمدينة العيينة، مؤكدين أن الوداع ليس في قاموس الأوفياء، ومشددين على أن ليلة تكريمه ستبقى ذكرى جميلة، وسيبقى الزميل حسن صديقًا وأخًا لهم وإن بَعُد بجسده، إلا أنه باقٍ في القلوب.