إعمار المدينة و"كاوست" تؤسسان شراكة استراتيجية لتسريع وتيرة النمو المستقبلي

وبحكم أن التعاون في البحث والتطوير يعد أحدث أبرز مجالات هذه الشراكة الاستراتيجية، ومن أجل دعم مشروعات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاصة ومشروعات المستأجرين الصناعيين، ستسعى مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من مرافق البحث والتطوير في جامعة كاوست، مثل المختبرات، وقدراتها في القطاعات الواعدة، بما في ذلك الطاقة التقليدية، والطاقة الشمسية، والتكنولوجيا الحيوية، ومواد البناء، والزراعة، والساحلية والبحرية، ومراكز البيانات، من بين أمور أخرى.