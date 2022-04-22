إقامة ملتقى رمضاني للصم بالرياض

نظم مجموعة من الشباب الصم بمنطقة الرياض، وبإشراف من جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم، ملتقى رمضانيًّا برعاية الاتحاد السعودي لرياضة الصم، ومؤسسة العيون السامعة، ومبادرة نحو تعليم أفضل للصم، ووقف الأصم المرحوم زايد، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، وشركة المراعي.
وتم تنظيم العمل من قبل مجموعة من الشباب الصم وضعاف السمع، وبمشاركة عدد من المترجمين المميزين، وحضر كبار الشخصيات والمؤثرين في مجتمع الصم والأطفال الصم أيضًا، والمختصون والمهتمون، ورئيس جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم، وقدمت وجبتَي الإفطار والسحور جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، كما قدمت المشروبات والفطائر من قبل شركة المراعي.
وأوضح سطام بن عبدالعزيز الفهيد، عضو هيئة التدريب بقسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والمترجم ومدرب لغة الإشارة؛ أن الملتقى اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الرياضية الترفيهية المختلفة والمحاضرات التعريفية عن المبادرات والعمل التطوعي، قدمها مجموعة من الصم من أصحاب المبادرات والمميزين الناشطين في قضايا مجتمع الصم، ووصل عدد الحضور لأكثر من 300 أصم.
وعبر "الفهيد" عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والداعمين والرعاة، مؤكدًا رغبة كافة المشاركين في استمرارية هذه الملتقيات الشبابية الهادفة لهذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن المعطاء مدار العام.