إقامة ملتقى رمضاني للصم بالرياض

وتم تنظيم العمل من قبل مجموعة من الشباب الصم وضعاف السمع، وبمشاركة عدد من المترجمين المميزين، وحضر كبار الشخصيات والمؤثرين في مجتمع الصم والأطفال الصم أيضًا، والمختصون والمهتمون، ورئيس جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم، وقدمت وجبتَي الإفطار والسحور جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، كما قدمت المشروبات والفطائر من قبل شركة المراعي.