إقرار البكالوريوس الصباحي والمسائي في إدارة الضيافة بـ"تقنية جدة"

وقدّم عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، شكره لمحافظ المؤسسة على هذه الموافقة التي ستفتح أبوابًا أوسع للخريجين في هذا التخصص؛ لإكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في قطاع الضيافة بكفاءات تقنية ومهنية مدربة، وهو ما يساهم -بإذن الله- في تحقيق الرؤية 2030.