إقرار البكالوريوس الصباحي والمسائي في إدارة الضيافة بـ"تقنية جدة"

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، اليوم الأربعاء، على افتتاح برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي في تخصص إدارة الضيافة بالكلية التقنية بجدة، ابتداء من الفصل الأول للعام التدريبي 1444هـ.
وقدّم عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، شكره لمحافظ المؤسسة على هذه الموافقة التي ستفتح أبوابًا أوسع للخريجين في هذا التخصص؛ لإكمال دراستهم والمساهمة في سد الاحتياج في قطاع الضيافة بكفاءات تقنية ومهنية مدربة، وهو ما يساهم -بإذن الله- في تحقيق الرؤية 2030.
وكشف المهندس "عسلي" عن التخصصات المتاحة حاليًا للبكالوريوس بالكلية، والتي تشمل: القوى والآلات الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والتشييد، والإدارة العامة، والمحاسبة، بالإضافة إلى التخصص الجديد إدارة الضيافة.