"إكرام" تستعرض تطبيقها في مؤتمر التحول التقني بمكة

استعرضت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، تطبيقها التقني لحفظ فائض الطعام في مؤتمر التحول التقني للقطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، والذي أقيم لمدة يومين برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس شاكر الريشي، في المحور الثاني من المؤتمر عن التطبيق ومميزاته ومراحل تكون فكرته وإنشائه والآمال والطموحات التي تتطلع إليها الجمعية، إضافة إلى مميزات التطبيق ودوره في التحول التقني لعملية حفظ فائض الطعام.

وشاركت الجمعية في المعرض المصاحب للمؤتمر وحظي بتوافد الزوار والمهتمين الذين قاموا بتجربة تفاعلية مع التطبيق.

وقال مدير الجمعية، الشيخ أحمد المطرفي، إن المشاركة تأتي في سياق التعريف بالتطبيق والحديث عن أتمتة العمليات والتي تساعد على تسريع الأداء الوظيفي وتطوير جودة العمل والمساهمة بشكل أكبر في تقليل الهدر الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، كان قد دشن التطبيق في أبريل الماضي نيابة عن الأمير خالد الفيصل.