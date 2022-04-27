"إكرام مكة" تُطعم أكثر من نصف مليون صائم في الحرم وسكن العمال

قدّمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة أكثر من نصف مليون وجبة إفطار وسحور في مكة المكرمة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة أحمد حربي المطرفي: إن عدد الوجبات التي تقديمها حتى الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك بلغ 504.055 وجبة.
وأضاف "المطرفي" أن هذه الوجبات تم تقديمها في وجبتي الإفطار والسحور للصائمين في المسجد الحرام ومقارّ سكن المعتمرين والزوار والمحتاجين في الأحياء الفقيرة.
وأشار إلى أن هذه الأعداد من المستفيدين هي من مشروع إفطار الصائمين، بينما يتجاوز عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية الأخرى مليون ونصف مليون مستفيد.
يُذكر أن جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة تقوم بمشاريع متعددة من بينها حفظ فائض الطعام، وتقديم السلال الغذائية واللحوم والسقيا والخبز والفواكه والخضراوات وغيرها.