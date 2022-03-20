"إمام الدعوة" يطلق دورة علمية بمكة في أحكام الصيام ومقاصده

أطلقت مؤسسة مجمع إمام الدعوة بمكة المكرمة أمس الأحد دورة إمام الدعوة العلمية لكبار العلماء في أحكام الصيام ومقاصده، لمدة خمسة أيام، وتستمر حتى يوم الخميس، بمشاركة كوكبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وتهدف الدورة إلى إبراز فضائل شهر رمضان المبارك، وبيان أحكام الصيام ومقاصده ويصاحب الدورة لقاء مفتوح للإجابة عن أسئلة أحكام الصيام مع الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ويرأس مجلس مؤسسة مجمع إمام الدعوة بمكة المكرمة سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ويشرف عليها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.
ويتم التسجيل والمشاركة في الدورة العلمية عبر حسابات مؤسسة مجمع إمام الدعوة الرسمية
تويتر: @mojam3