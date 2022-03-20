"إمام الدعوة" يطلق دورة علمية بمكة في أحكام الصيام ومقاصده

أطلقت مؤسسة مجمع إمام الدعوة بمكة المكرمة أمس الأحد دورة إمام الدعوة العلمية لكبار العلماء في أحكام الصيام ومقاصده، لمدة خمسة أيام، وتستمر حتى يوم الخميس، بمشاركة كوكبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وتهدف الدورة إلى إبراز فضائل شهر رمضان المبارك، وبيان أحكام الصيام ومقاصده ويصاحب الدورة لقاء مفتوح للإجابة عن أسئلة أحكام الصيام مع الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.