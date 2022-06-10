إنجاز أكثر من 36 ألف طلب لمستفيدي الخدمات الرقمية بأمانة مكة

كشفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل عن أبرز جهودها خلال الشهر الماضي والتي تضمنت إنجاز أكثر من 36 ألف طلباً لعملائها من مستفيدي الخدمات الرقمية حسب التصنيف الرئيس في نظام خدمة العملاء 940.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بأن الإحصائية الصادرة من إدارة البلاغات والعناية بالعملاء تفيد بتلقي (19.098) بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940، إضافة إلى استقبال (1134) بلاغاً عبر مركز العمليات الأمنية الموحد 911، في حين سجلت الإشارات اللاسلكية (430) إشارة.
وأضاف المهندس الزايدي أنه تم استقبال وخدمة (3278) عميلاً من قبل المختصين بالإدارة، وتنظيم موعد (47) عميلاً لمقابلة الأمين، و (7007) عملاء في خدمة مخدوم وانت في بيتك ومواساة، إضافة إلى خدمة (80) عميلاً من وحدة إيجاد الحلول، و (459) عميلاً في مبادرة مستمرون، وذلك خلال الفترة من 1-10-1443هـ إلى 30-10-1443هـ .
وأشار الزايدي إلى أنه تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع البلديات والإدارات المعنية بالأمانة، ومؤكداً بأن أمانة العاصمة المقدسة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية للعملاء والمستفيدين في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين.
يذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة أعلنت عن إمكانية إنهاء معاملات العميل مقدم الطلب عبر منصة المدينة الرقمية "بلدي" خدمة حجز موعد إلكتروني، وهي خدمة تمكن العملاء من حجز موعد إلكتروني لزيارة الأمانة أو البلديات الفرعية التابعة لها لإنجاز معاملة العميل والحصول على الخدمات البلدية، وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الأمانة بهدف تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي من خلال أتمتة الإجراءات لرفع كفاءة العمل، وتسريع سير المعاملات.