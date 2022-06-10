إنجاز أكثر من 36 ألف طلب لمستفيدي الخدمات الرقمية بأمانة مكة

وأضاف المهندس الزايدي أنه تم استقبال وخدمة (3278) عميلاً من قبل المختصين بالإدارة، وتنظيم موعد (47) عميلاً لمقابلة الأمين، و (7007) عملاء في خدمة مخدوم وانت في بيتك ومواساة، إضافة إلى خدمة (80) عميلاً من وحدة إيجاد الحلول، و (459) عميلاً في مبادرة مستمرون، وذلك خلال الفترة من 1-10-1443هـ إلى 30-10-1443هـ .