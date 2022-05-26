"إنسان" تشارك بركن تعريفي في حفل مركز الملك سلمان الاجتماعي

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، بركن تعريفي في حفل مركز الملك سلمان الاجتماعي في مقره بالرياض، بمناسبة مرور 25 عامًا على افتتاحه.
جاء ذلك برعاية أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
وتضمنت مشاركة الجمعية بركن تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والأنشطة المتنوعة، من خلال توزيع الـ"بروشورات "والمطويات التعريفية.
وزار أمير منطقة الرياض ركن جمعية "إنسان"، واستمع إلى أبنائها وهم يشرحون له عن الحملة الإعلامية لهذا العام التي انطلقت تحت شعار "مداد إنسان"، وعن تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وقدم شكره لهم، متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا لخدمة وطنهم وأنفسهم ومجتمعهم.
واطلع زوار جناح "إنسان" على البرامج النوعية التي تتبنّاها الجمعية، كأوجه الكفالة، والإسكان وبرامج الاستدامة، وأوقاف الجمعية واستثماراتها، والرعاية الصحية والتعليمية والنفقات الأساسية والخدمات الموسمية، إضافة إلى الخدمات المساندة المتعددة والمبادرات المجتمعية الهادفة، وكذلك برامج التدريب والتوظيف والتمكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين.
وأصغى زوار المعرض إلى شرح عن المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجمعية لأبنائها من خلال 21 فرعًا في محافظات الرياض، وأثر ذلك في نجاحهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم.
إلى ذلك كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، جمعية "إنسان"؛ لمشاركتها في المعرض ودورها الريادي في رعاية الأيتام، وبصفتها شريكًا لمركز الأمير سلمان الاجتماعي في مختلف المناسبات؛ حيث استلم التكريم مدير الإعلام والتواصل بالجمعية نواف بن إبراهيم الرفدي.
يذكر أن ركن "إنسان" التعريفي نال استحسان الزوار الذين أعربوا عن إعجابهم بما تقدمه الجمعية للأيتام وأسرهم من مبادرات وبرامج تساهم في تمكينهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.