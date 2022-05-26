"إنسان" تشارك بركن تعريفي في حفل مركز الملك سلمان الاجتماعي

إلى ذلك كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، جمعية "إنسان"؛ لمشاركتها في المعرض ودورها الريادي في رعاية الأيتام، وبصفتها شريكًا لمركز الأمير سلمان الاجتماعي في مختلف المناسبات؛ حيث استلم التكريم مدير الإعلام والتواصل بالجمعية نواف بن إبراهيم الرفدي.