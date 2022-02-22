"إنسان" تهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

رفع المهندس محمد بن علي الياسين مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.

وقال "الياسين": هذه المناسبة التاريخية عزيزة على نفوس السعوديين نستذكر خلالها البطولات والتضحيات والأمجاد وتتجلى فيها سِمات الولاء، وتعزيز اللُّحمة الوطنية بين السعوديين، ومدى متانة العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة.

وأضاف: من دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغرّ ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، وتثقيفهم بمرحلة تأسيس هذه الدولة المباركة التي أضاءت بمجدها أصقاع المعمورة، ونشأت على العراقة والأصالة، واتَّخذت من كتاب الله وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام دستوراً لها، فأعزّها الله وأيّدها بنصره، وقيّض لها رجالاً أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة.

وأردف: يحق لنا كسعوديين الاعتزاز بهذا اليوم الأشمّ الحافل بالبطولات والمتجذّر في أعماق الزمن، وهذه الذكرى والملحمة التاريخية التي سطّرها التاريخ قبل ثلاثةِ قرون بمدادٍ من ذهب، وما زالت حاضرةً نستمدُّ منها الفخرَ والعلياءَ والسُّؤدد، وتُجسّد العمق التاريخيّ للمملكة، والاعتزاز بالهوية الوطنية الراسخة.

وتابع: مسيرة النماء والتطوير التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية، تأتي استمراراً لمكانة المملكة ودورها الريادي بين الأمم منذ التأسيس وما زالت في مقدمة الرَّكب العالمي، وفي مصافّ الدول المتقدمة، في كل المجالات في عهدنا الزاهر، وتَرفل بالأمن والأمان والعيش الرغيد في ظل قيادتنا الرشيدة.

واختتم "الياسين" بالقول: حققت المملكة إنجازات تنموية عظيمة في كل المجالات، وتبوّأت مكانة مرموقة بين دول العالم في كل المجالات وفي كل الأصعدة، فأصبحت ذات قرار مؤثر عالمياً، تدعو إلى السلام والأمان لكافّة شعوب الأرض، وذلك انطلاقاً من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة، وأيّدها ملوك البلاد على مرّ العصور، وسارَ عليها أبناء هذا الوطن المعطاء.