"إن الله لا يصلح عمل المفسدين"..حملتان لـ"الأمر بالمعروف" تُدشنان بالخرج

من جانبه، عبّر "آل خريف" عن شكره لمحافظ الخرج على هذه الزيارة البناءة، وإطلاق الحملتين التوعوية، وتوجيهاته النيرة التي تصب في المصلحة العامة وتحقق بإذن الله تطلعات القيادة الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يزيد هذه الدولة عزاً وتمكيناً وأمناً ورخاء.