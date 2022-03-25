"إن الله لا يصلح عمل المفسدين"..حملتان لـ"الأمر بالمعروف" تُدشنان بالخرج

دشن محافظ الخرج ،مساعد بن عبدالله الماضي، حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" وحملة "اعتزاز" التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وذلك خلال زيارته لمقر الهيئة.
وتأتي الحملتان ضمن سلسلة من الحملات التي تتبناها الرئاسة العامة في جميع مناطق المملكة ، وتتابع باهتمام من الرئيس العام ومدير عام فرع الرياض ومساعده.
كان في استقبال المحافظ ، رئيس هيئة محافظة الخرج عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف ، ومساعده خالد بن عبدالرحمن البشير ، ورؤساء الأقسام بالإدارة.
ثم قام "الماضي" بجولة على معرض "شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرض "جريمة الابتزاز"، واستمع لشرح مفصل عن محتواه من قبل القائمين عليه.
وفي ختام الزيارة، نوه المحافظ بجهود هيئة محافظة الخرج ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ثم قدم رئيس الهيئة درع تكريمي لجمعية البر الخيرية بالمحافظة تسلمهُ المدير التنفيذي بدر السليمان ؛ نظير خدمات الجمعية المجتمعية وتعاونهم المتميز، وكذلك قدم رئيس الهيئة درع تكريمي للمحافظ بمناسبة هذه الزيارة والدعم المتواصل للجهاز ومناشطه المتنوعة.
من جانبه، عبّر "آل خريف" عن شكره لمحافظ الخرج على هذه الزيارة البناءة، وإطلاق الحملتين التوعوية، وتوجيهاته النيرة التي تصب في المصلحة العامة وتحقق بإذن الله تطلعات القيادة الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يزيد هذه الدولة عزاً وتمكيناً وأمناً ورخاء.