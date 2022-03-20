إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة لشهر فبراير

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غدٍ الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير ٢٠٢٢م، وبلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.