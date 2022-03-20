إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة لشهر فبراير

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غدٍ الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير ٢٠٢٢م، وبلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.
وصرّح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي بأن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب المعهد العلمي.
وأكد "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.