إيداع أكثر من 4 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الخميس

تودع إدارة تعليم القنفذة، غدًا الخميس، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر مارس 2022م، والتي تبلغ أكثر من أربعة ملايين ريال.
وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يشمل: طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس النائية، والتربية الخاصة، والاغتراب، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين، وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية، على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.