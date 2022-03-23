إيداع أكثر من 4 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الخميس

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يشمل: طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس النائية، والتربية الخاصة، والاغتراب، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين، وطلاب المعهد العلمي.