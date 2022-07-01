"ابن رقوش" يجتمع بمنسوبي الموارد البشرية المشاركين في أعمال الحج

ونوه في ختام الاجتماع بأهمية تضافر الجهود، واستشعار المسؤولية العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقدَّم شكره الجزيل لجميع الزملاء المشاركين داعيًا المولى -عز وجل- أن يمنَّ على الحجاج بأداء فريضتهم بأمن وأمان واستقرار.