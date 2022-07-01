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"ابن رقوش" يجتمع بمنسوبي الموارد البشرية المشاركين في أعمال الحج
اطلع على خطط لجنتَيْ الطوارئ والرقابة والمهام المناطة بهما
اجتمع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، اليوم الجمعة بالمشاركين في أعمال الحج من منسوبي الوزارة.
وفي التفاصيل، اطلع "ابن رقوش" خلال الاجتماع على خطط اللجان المعنية بأعمال لجنتَيْ الطوارئ والرقابة، والمهام المناطة بهما.
ونوه في ختام الاجتماع بأهمية تضافر الجهود، واستشعار المسؤولية العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقدَّم شكره الجزيل لجميع الزملاء المشاركين داعيًا المولى -عز وجل- أن يمنَّ على الحجاج بأداء فريضتهم بأمن وأمان واستقرار.