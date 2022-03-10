"ابن رقوش" يُكرم جمعية "نفع" الخيرية لتميزها في العمل التطوعي

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش؛ جمعية "نفع" الخيرية بالمنطقة؛ لتميزها في مجال التطوع والعمل الخيري.
جاء التكريم ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي "نحو صناعة الأثر ورؤية التمكين 2030" الذي نظمه فرع الوزارة بالمنطقة، بحضور قيادات القطاع غير الربحي.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن زين باجمال، إلى جهود المتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات.
وأكد حرص الجمعية على توسيع نطاق العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي من خلال منصة العمل التطوعي كإحدى أهم ركائز الرؤية 2030.
وفي ذات السياق كشف المدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن سعد الجهني، عن جهود إدارة المشروعات التنموية والتطوع بالجمعية.
وقال: بلغت إحصائيات التطوع عبر منصة العمل التطوعي منذ يناير 2021، وحتى اليوم "١٤٣٥" مبادرة، شارك في تنفيذها "٢٤٩٣" متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ عدد ساعات التطوع "٢٨٢٩٠" ساعة تطوعية.
يذكر أن الملتقى استهدف رفع كفاءة وفعالية القطاع في أداء مسؤولياته، وتعزيز الدور التنموي والاقتصادي للقطاع؛ حيث تناول خلال جلساته العلمية واقع الحوكمة، وتحديات وحلول ومعيار السلامة المالية "مؤشرات ومقاييس"، وكذلك آلية الموافقات الرسمية على برامج وأنشطة الجمعيات، ودور وحدات التطوع في الجهات الأهلية، وبناء وصناعة الشراكات والمسؤولية المجتمعية.