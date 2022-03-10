"ابن رقوش" يُكرم جمعية "نفع" الخيرية لتميزها في العمل التطوعي

وقال: بلغت إحصائيات التطوع عبر منصة العمل التطوعي منذ يناير 2021، وحتى اليوم "١٤٣٥" مبادرة، شارك في تنفيذها "٢٤٩٣" متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ عدد ساعات التطوع "٢٨٢٩٠" ساعة تطوعية.