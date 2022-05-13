اتفاقية تعاون بين جامعتي الإمام عبدالرحمن بن فيصل والأميرة نورة

وتأتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون في المجال البحثي والتعليمي بين جامعتي الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الأميرة نورة، حيث إن المخرجات المتوقعة من هذا المشروع هي خدمة مستفيدي الجامعة من الخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل، واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد فيما يخص مؤشرات الأداء، إضافة إلى التعرف على الفجوة في الأداء من خلال ما توفره البيانات وتقارير مؤشرات الأداء، وبحث فرص التعلم والتطوير.