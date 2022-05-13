اتفاقية تعاون بين جامعتي الإمام عبدالرحمن بن فيصل والأميرة نورة

أبرمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم الاثنين الماضي، اتفاقية للتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم والذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض.
وشملت آفاق هذا التعاون تبادل بيانات مؤشرات الأداء على المستوى البرامجي والمؤسسي للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية بين الجامعتين، وذلك لتوفير معلومات وبيانات إحصائية تسمح بالمقارنة، ومن ثم تحديد التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة المتوائمة مع رؤية المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون في المجال البحثي والتعليمي بين جامعتي الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الأميرة نورة، حيث إن المخرجات المتوقعة من هذا المشروع هي خدمة مستفيدي الجامعة من الخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل، واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد فيما يخص مؤشرات الأداء، إضافة إلى التعرف على الفجوة في الأداء من خلال ما توفره البيانات وتقارير مؤشرات الأداء، وبحث فرص التعلم والتطوير.
في غضون ذلك أوضح رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسعى نحو تطوير قدراتها ودعم التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع من خلال مشاريع التعاون المثمرة مع الجامعات الوطنية والإقليمية والعالمية وفقاً لأهدافها الاستراتيجية ورؤية خادم الحرمين الشريفين 2030 وبرنامج تطوير القدرات البشرية.
من جانبه قال المشرف العام على عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي إن "توقيع الاتفاقية يؤكد على أن إستراتيجيتنا في التعاون مع الجامعات المتميزة والجامعات الناشئة هو السبيل الأوحد للارتقاء بالجامعات من خلال تبادل أوجه التميز والاستفادة من نقاط القوى التي تتميز بها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والجامعات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفًا تطلع الجامعة إلى بدء العمل فورًا واستكشاف أوجه التعاون الأخرى".
جدير بالذكر أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وقعت عقود 11 اتفاقية للتعاون مع جامعات محلية وإقليمية أخرى.