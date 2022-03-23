اتفاقية لإنشاء 6 وحدات للغسيل الكلوي بـ"تأهيلية المدينة المنورة"

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المشروع يهدف إلى توفير كل سبل الرعاية الصحية للارتقاء بالخدمات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للغسيل الكلوي بمنطقة المدينة المنورة، منوهاً بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بين التجمع والمؤسسات الخيرية المانحة، بما يحقق تقديم خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.