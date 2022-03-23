اتفاقية لإنشاء 6 وحدات للغسيل الكلوي بـ"تأهيلية المدينة المنورة"

وقَّع تجمّع المدينة المنورة الصحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع جمعية حياة الخيرية، وبدعم من مؤسسة أوقاف محمد الماجد الخيرية، تتضمن تولي جمعية حياة تجهيز مشروع إنشاء ستة وحدات للغسيل الكلوي بمستشفى العناية التأهيلية بالمدينة المنورة.
ومثّل التجمع في الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، فيما مثلها من جمعية حياة الخيرية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالحميد شحات.
وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المشروع يهدف إلى توفير كل سبل الرعاية الصحية للارتقاء بالخدمات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للغسيل الكلوي بمنطقة المدينة المنورة، منوهاً بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بين التجمع والمؤسسات الخيرية المانحة، بما يحقق تقديم خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.