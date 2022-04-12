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اتفاقية لخدمة مستفيدي "تيسير" بالرعاية الطبية والعلاجية بعيادات "حياتنا"

لدعم مستفيديها من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة بسهولة ويسر
اتفاقية لخدمة مستفيدي "تيسير" بالرعاية الطبية والعلاجية بعيادات "حياتنا"
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برعاية وحضور الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، وقّعت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، مساء أمس الإثنين، مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا".

تهدف الاتفاقية إلى تقديم الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لمستفيدي جمعية تيسير بعيادات "حياتنا".

وقّع المذكرة من جانب جمعية "تيسير" رئيس مجلس الإدارة سلمان بن ظافر الشهري، وعن جمعية "حياتنا" وقّعها رئيس مجلس الادارة الدكتور عاطف بن محمد سرور، أثناء حفل أقامته جمعية "حياتنا" بقاعة فندق مداريم كراون، أطلقت من خلاله عدداً من المبادرات لعام 2022م، واستعرضت منجزات عام 2021م.

حضر الحفل عددٌ من مديري الإدارات ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين وصُناع الرأي في المجتمع.

ذوي الإعاقة
جمعية تيسير
عيادات حياتنا

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