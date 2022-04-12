اتفاقية لخدمة مستفيدي "تيسير" بالرعاية الطبية والعلاجية بعيادات "حياتنا"

وقّع المذكرة من جانب جمعية "تيسير" رئيس مجلس الإدارة سلمان بن ظافر الشهري، وعن جمعية "حياتنا" وقّعها رئيس مجلس الادارة الدكتور عاطف بن محمد سرور، أثناء حفل أقامته جمعية "حياتنا" بقاعة فندق مداريم كراون، أطلقت من خلاله عدداً من المبادرات لعام 2022م، واستعرضت منجزات عام 2021م.