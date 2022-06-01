اجتاز معايير "سباهي".. مستشفى العارضة يخطف المركز الثاني على مستوى المملكة

وأضاف "الحريصي" أن هذا الاعتماد يمثل دافعاً لكل منسوبي المستشفى للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء، مؤكداً حرصهم على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات سديدة، واستكمال لأهداف رؤية المملكة 2030.