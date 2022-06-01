اجتاز معايير "سباهي".. مستشفى العارضة يخطف المركز الثاني على مستوى المملكة

اجتاز مستشفى محافظة العارضة العام شرق منطقة جازان والذي افتتح قبل ثلاثة أعوام بتكلفة تجاوزت الـ 40 مليون ريال معايير اعتماد "سباهي" الصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اجتيازاً كلياً من خلال تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.
وتفصيلاً، يحقق مستشفى العارضة بهذا الاعتماد المرتبة الأولى على مستوى منطقة جازان والثاني على مستوى المملكة في فئة 50 سريراً.
وبهذه المناسبة، قدم مدير مستشفى العارضة العام الدكتور عادل بن أحمد الحريصي شكره لمدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، ولمساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول والخدمات العلاجية الدكتور عواجي النعمي، على دعمهما اللامحدود في سبيل تحقيق مستشفى العارضة لاعتماد سباهي كأول مستشفى على مستوى منطقة جازان فئة 50 سريراً والثاني على مستوى المملكة، مثمناً جهود منسوبي المستشفى على تحقيق هذا الاعتماد.
وأضاف "الحريصي" أن هذا الاعتماد يمثل دافعاً لكل منسوبي المستشفى للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء، مؤكداً حرصهم على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات سديدة، واستكمال لأهداف رؤية المملكة 2030.