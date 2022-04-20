اجتماع تحضيري لبدء تنفيذ البرنامج الخاص بالمدينة الصحية بحائل

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز صحة السكان والتقليل من الأمراض المزمنة غير المعدية بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية وتفعيل دور القطاعات لجعل الصحة ضمن الأولويات وإشراك المجتمع وتمكينه من التحكم في التعامل مع محددات الصحة.