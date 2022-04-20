اجتماع تحضيري لبدء تنفيذ البرنامج الخاص بالمدينة الصحية بحائل

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلةً في برنامج مدينة حائل الصحية أخيرًا، اجتماعًا تحضيريًا لبدء تنفيذ البرنامج الخاص بالمدينة الصحية بالمنطقة، والتي تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وبمشاركة عددٍ من أعضاء وممثلي القطاعات الرسمية بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن أمانة حائل، إدارة التعليم، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدفاع المدني، هيئة تطوير منطقة حائل، إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجمع حائل الصحي، شركة المياه الوطنية.
واشتمل الاجتماع على عرض تعريفي ببرنامج المدن الصحية وأهدافه والمعايير المطلوبة لتنفيذه ومهام ودور القطاعات في البرنامج، حيث يعد برنامج المدن الصحية، برنامجًا تكامليًا بين القطاعات.
ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز صحة السكان والتقليل من الأمراض المزمنة غير المعدية بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية وتفعيل دور القطاعات لجعل الصحة ضمن الأولويات وإشراك المجتمع وتمكينه من التحكم في التعامل مع محددات الصحة.