اختتام أعمال المؤتمر الدولي الـ 8 للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بالمدينة المنورة

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريِّس، أن المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٣٦ ساعة تعليم طبي مستمر، ضم ٨٨ متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، منهم ٦٢ الروماتيزم الكبار، و٢٦ لروماتيزم الأطفال، وتسعة متحدثين عالميين، و١٥ ورشة عمل، و٤٣ جلسة علمية، فيما ناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض "بهجت"، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام .