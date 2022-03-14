اختتام أعمال المؤتمر الدولي الـ 8 للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بالمدينة المنورة

اختتمت في المدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي الثامن للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الذي نظَّمته الجمعية على مدى أربعة أيام تحت عنوان "استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم" بمشاركة متحدثين دوليين متخصصين في أمراض الروماتيزم من دول مختلفة مع عدد من الاستشاريين الوطنيين في هذا المجال .
ويهدف المؤتمر الذي استعرض الموضوعات المتعلقة بأحدث ما توصل إليه العلم في أمراض الروماتيزم والجهاز الحركي على المستوى المحلي والدولي، إلى زيادة الوعي في التخصص الطبي للروماتيزم وفروعه المتعددة، والتعرُّف على الاحتياجات الوطنية في هذا الجانب.
وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريِّس، أن المؤتمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٣٦ ساعة تعليم طبي مستمر، ضم ٨٨ متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، منهم ٦٢ الروماتيزم الكبار، و٢٦ لروماتيزم الأطفال، وتسعة متحدثين عالميين، و١٥ ورشة عمل، و٤٣ جلسة علمية، فيما ناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض "بهجت"، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام .
وفي ختام المؤتمر كُرم الأطباء الفائزون نظير أبحاثهم المتميزة التي قُدمت في مجال الروماتيزم.